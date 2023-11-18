Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kenevir işleyecek fabrika tanıtıldı

        Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kenevirden tekstil ürünleri üretece fabrikanın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kenevir işleyecek fabrika tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kenevirden tekstil ürünleri üretece fabrikanın tanıtımı yapıldı.

        Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 30 milyon dolara mal olacak fabrikanın sosyal tesisinde gerçekleşen tanıtım programına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, aralarında Abdurrahman Dilipak'ın da bulunduğu çok sayıda köşe yazarı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        Tam kapasite faaliyete geçtiğinde endüstriyel kenevir işleme ve tekstil triko bölümlerinde 600'ün üzerinde kişinin istihdam edileceği fabrikada kenevirden üretilen bazı ürünler de katılımcılara tanıtıldı.

        Programda konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar, "Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ilçeden alternatif tarımın doğduğu ilçeye dönüştük. Balkuv ailesine teşekkür ediyorum. Biz Atatürk’ün şehri, kaplıca şehri diyorduk. Şimdi Balkuv ailesi sayesinde tarım ve sanayi şehri de olacağız inşallah." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Şu an kenevirle ilgili üniversitemizin yönettiği, yürüttüğü, patent aldığı, ticarileştirdiği yaklaşık 32 proje var. Uğur Balkuv bey, 'Keneviro' ismiyle sahaya girmesi ile geleceğe yönelik güçlü bir ümit doğurdu. Bu istihdam açısından da böyle. İstihdamı sadece fabrikadaki işçinin istihdamı olarak görmemek lazım. Aynı zamanda tarlada üretim yapan, taşımasını yapan, diğer yan sanayileri de dikkate alındığında totalde istihdama büyük katkı sağladı." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de fabrikanın Havza’ya kurulması aşamaları hakkında bilgiler vererek, "Balkuv ailesine ilçem adına, ilim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zor bir süreç atlattık. Uğur bey devleti ve milleti adına kendini adamış bir babayiğit. Bu işlerin hepsinin üstesinden geldi. Kenevir tarımına çiftçilerimizin mesafeli durması bizleri zorladı ilk başlarda. Elimizden geldiği, nefesimiz yettiğince hep birlikte kenevirin bu kahramanına yardımcı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

        - "Kenevir çok önemli, mucize bir bitki"

        Keneviro Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, AA muhabirine, Kenevirin endüstriyel süreçleri ile ilgili Havza’da yatırımlar yaptıklarını belirtti.

        Balkuv, “Tarımsal açıdan Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçeleri ile Amasya'nın Suluova ilçesinde ve Kastamonu’da ekimler yaptık. Kenevir çok önemli, mucize bir bitki. Dünyanın ve ülkemizin tekrar ekosisteminin toparlamasında, tekrardan normale dönmesinde çok katkı sağlayabilecek bir bitki. Oksijen deposu ve inanılmaz oksijen veren, toprağı çok sağlıklı besleyen çok önemli bir bitki. Bunun ile ilgili çok ciddi tarımsal süreçlere girdik. Geçen yıl 700 dekar, bu yıl 5 bin 200 dekar kenevir ektik. Bunların hasatlarını tamamladık. Modern ve teknolojik makineler aldık. Gerçekten çok ciddi bir süreç oluşturduk. Çiftçilerimiz ile güzel ilişkilerimiz var. Bölge bizlere destek oluyor. Tek arzumuz kamuoyunda kenevirin olumsuz algıdan kurtulması. Bu başarıldığı takdirde başka yatırımcılar da bu işe girdikten sonra kenevir ülkemizde kamunun ve siyasetin desteği ile önemli bir yere gelecek." dedi.

        Havza’da kurulan fabrikanın 30 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Uğur Balkuv, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

        "39 bin metre kare alanda 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kurduk. Hem tarımsal süreçler ile ilgili hem de fabrika inşaatı, tesisat, teçhizat ve makineler olmak üzere toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım yaptık."

        Konuşmaların ardından OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ve Iğdır Üniversitesi Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Demirtaş tarafından kenevir, kenevir tarımı, kenevirin kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak da hayatın devamı için kenevirin önemli bir bitki olduğunu ifade etti.

        Program sonunda katılımcılar, kurulumu devam eden fabrikada incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Samsun Valiliğinden şiddetli rüzgar uyarısı
        Samsun Valiliğinden şiddetli rüzgar uyarısı
        Samsun'da 33 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Samsun'da 33 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Meriç Erden, yüzmede Samsun birincisi oldu
        Meriç Erden, yüzmede Samsun birincisi oldu
        OMÜ ile Endonezya Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesi iş...
        OMÜ ile Endonezya Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesi iş...
        Bafra'da "Kukla" tiyatro gösterisine öğrencilerden büyük ilgi
        Bafra'da "Kukla" tiyatro gösterisine öğrencilerden büyük ilgi