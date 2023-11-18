Samsun'da kenevir işleyecek fabrika tanıtıldı

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kenevirden tekstil ürünleri üretece fabrikanın tanıtımı yapıldı.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 30 milyon dolara mal olacak fabrikanın sosyal tesisinde gerçekleşen tanıtım programına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, aralarında Abdurrahman Dilipak'ın da bulunduğu çok sayıda köşe yazarı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Tam kapasite faaliyete geçtiğinde endüstriyel kenevir işleme ve tekstil triko bölümlerinde 600'ün üzerinde kişinin istihdam edileceği fabrikada kenevirden üretilen bazı ürünler de katılımcılara tanıtıldı.

Programda konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar, "Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ilçeden alternatif tarımın doğduğu ilçeye dönüştük. Balkuv ailesine teşekkür ediyorum. Biz Atatürk’ün şehri, kaplıca şehri diyorduk. Şimdi Balkuv ailesi sayesinde tarım ve sanayi şehri de olacağız inşallah." dedi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Şu an kenevirle ilgili üniversitemizin yönettiği, yürüttüğü, patent aldığı, ticarileştirdiği yaklaşık 32 proje var. Uğur Balkuv bey, 'Keneviro' ismiyle sahaya girmesi ile geleceğe yönelik güçlü bir ümit doğurdu. Bu istihdam açısından da böyle. İstihdamı sadece fabrikadaki işçinin istihdamı olarak görmemek lazım. Aynı zamanda tarlada üretim yapan, taşımasını yapan, diğer yan sanayileri de dikkate alındığında totalde istihdama büyük katkı sağladı." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de fabrikanın Havza’ya kurulması aşamaları hakkında bilgiler vererek, "Balkuv ailesine ilçem adına, ilim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zor bir süreç atlattık. Uğur bey devleti ve milleti adına kendini adamış bir babayiğit. Bu işlerin hepsinin üstesinden geldi. Kenevir tarımına çiftçilerimizin mesafeli durması bizleri zorladı ilk başlarda. Elimizden geldiği, nefesimiz yettiğince hep birlikte kenevirin bu kahramanına yardımcı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

- "Kenevir çok önemli, mucize bir bitki"

Keneviro Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, AA muhabirine, Kenevirin endüstriyel süreçleri ile ilgili Havza’da yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Balkuv, “Tarımsal açıdan Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçeleri ile Amasya'nın Suluova ilçesinde ve Kastamonu’da ekimler yaptık. Kenevir çok önemli, mucize bir bitki. Dünyanın ve ülkemizin tekrar ekosisteminin toparlamasında, tekrardan normale dönmesinde çok katkı sağlayabilecek bir bitki. Oksijen deposu ve inanılmaz oksijen veren, toprağı çok sağlıklı besleyen çok önemli bir bitki. Bunun ile ilgili çok ciddi tarımsal süreçlere girdik. Geçen yıl 700 dekar, bu yıl 5 bin 200 dekar kenevir ektik. Bunların hasatlarını tamamladık. Modern ve teknolojik makineler aldık. Gerçekten çok ciddi bir süreç oluşturduk. Çiftçilerimiz ile güzel ilişkilerimiz var. Bölge bizlere destek oluyor. Tek arzumuz kamuoyunda kenevirin olumsuz algıdan kurtulması. Bu başarıldığı takdirde başka yatırımcılar da bu işe girdikten sonra kenevir ülkemizde kamunun ve siyasetin desteği ile önemli bir yere gelecek." dedi.

Havza’da kurulan fabrikanın 30 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Uğur Balkuv, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"39 bin metre kare alanda 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kurduk. Hem tarımsal süreçler ile ilgili hem de fabrika inşaatı, tesisat, teçhizat ve makineler olmak üzere toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım yaptık."

Konuşmaların ardından OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ve Iğdır Üniversitesi Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Demirtaş tarafından kenevir, kenevir tarımı, kenevirin kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak da hayatın devamı için kenevirin önemli bir bitki olduğunu ifade etti.

Program sonunda katılımcılar, kurulumu devam eden fabrikada incelemelerde bulundu.