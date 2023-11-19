Ladik ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

Samsun'un Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede Ladik Akdağ Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

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