Samsun'da çalıntı otomobilden esrar çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalıntı otomobilden esrar çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kavakdibi mevkisinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Y.T. idaresindeki 55 AVR 01 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan ve kaçan sürücü otomobilden yola poşet attı. Ekiplerin takibi sonucu otomobil Dörtyol mevkiinde durdurulurken, yola atılan poşette ise yaklaşık 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Sürücü Y.T. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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