Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 358 gram esrar, 117 kök kenevir, 4'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 7 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan O. A, S.Ç. ve M.A. jandarmaya götürüldü.
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