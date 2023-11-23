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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:53
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 358 gram esrar, 117 kök kenevir, 4'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 7 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O. A, S.Ç. ve M.A. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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