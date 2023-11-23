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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:25
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba ilçesinde caddeler, ara sokaklar, umuma açık içkili yerler, kişiler ve araçlar üzerinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 127 personelin katılımıyla "Şok" uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 5 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı tutanak tanzim edildi, 4 şahsa da kapalı alanda sigara içtiklerinden dolayı toplam 2 bin 468 lira idari para cezası uygulandı. 28 umuma açık iş yeri kontrolünde 2 iş yeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. 10 şahsa ise kumar oynamaktan toplam 40 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekipler ayrıca 1651 şahsı sorguladı, 454 aracı kontrol etti. Yedi araç sürücüsüne toplamda 40 bin 547 lira idari para cezası uygulandı. Bir araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve yalan beyanda bulunmaktan adli işlem yapıldı.

        Uygulamalarda ayrıca 1 kurusıkı tabanca ile 14 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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