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        Salıpazarı'nda kestane balı tanıtım programı gerçekleştirildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla "Salıpazarı Kestane Balı Tanıtım Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:59
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        Salıpazarı'nda kestane balı tanıtım programı gerçekleştirildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla "Salıpazarı Kestane Balı Tanıtım Programı" düzenlendi.

        Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Tavlı ile Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam,Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, ilçe protokolü ve arı yetiştiricileri katıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Korkmaz tarafından Salıpazarı kestane balının coğrafi işaret süreci ve kestane balının faydaları anlatıldı.

        Salıpazarı kestane balıyla ilgili sunumun ardından Vali Tavlı, yaptığı konuşmada, "Salıpazarı kestane balı"nı dünyaya tanıtmak ve dünya markası yapmak için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Salıpazarı kestane balına coğrafi işaret alındığını belirten Tavlı, "Bu önemli bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii coğrafi işaret almakla bu iş bitmiyor. Hedefimiz Kestane balımızı marka haline getirerek dünyaya pazarlamak olsun. Samsun isterse başaramayacağız bir şey olmaz. Büyükşehir yanımızda, Ondokuzmayıs Üniversitemiz yanımızda, Samsun tarım teşkilatımız yanımızda...Salıpazarı'nı Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyan, tam bir şehir hüviyetine kavuşmasını sağlayan yatırım projelerine destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabinemizin bütün bakanlarına ve milletvekillerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum." dedi.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada olduğunu söyledi.

        Demir, "Salıpazarı ilçemiz kestane lokasyonu için çok uygun bir bölge. Bu nedenle iki yıl gibi bir uğraş sonucu Salıpazarı kestane balımızın coğrafi işaretini aldık. Hemen bir marka yolu oluşturulacak, bu kriterlere uygun olan ballara bu işaret yapıştırılacak. Bu logoyu şişesine koyamayan 'Salıpazarı kestane balım var' diyemeyecek." ifadelerini kullandı.

        Program sonunda Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e coğrafi işaretli kestane balı takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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