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        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:51
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        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Bahşi Mahallesi'nde bir kahvehanede Yılmaz K. (75) ve Mevlüt B. (45) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yılmaz K. yanında taşıdığı silahı ateşleyerek Mevlüt B'yi yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambülans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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