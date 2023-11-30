Samsun'da 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Samsun'da polis ekiplerince 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik olarak takibe aldıkları atık taşıma tankerini Tekkeköy ilçesinde durdu.

Ekipler yaptıkları ölçümde, tankerdeki 23 bin 333 litre yakıtın kaçak olduğunu belirledi.

Tanker sürücüsü H.M.A. gözaltına alındı.