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        Samsun'da 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Samsun'da polis ekiplerince 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:08
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        Samsun'da 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Samsun'da polis ekiplerince 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik olarak takibe aldıkları atık taşıma tankerini Tekkeköy ilçesinde durdu.

        Ekipler yaptıkları ölçümde, tankerdeki 23 bin 333 litre yakıtın kaçak olduğunu belirledi.

        Tanker sürücüsü H.M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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