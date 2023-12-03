Salıpazarı'nda gönüllüler çevre temizliği yaptı

Salıpazarı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle ilçe merkezinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Salıpazarı Belediyesi ile Gençlik Merkezi gönüllüleri ve sporcular, "Benim çöpüm değil ama benim dünyam" sloganıyla çevre timi oluşturdu.

Gönüllü genç ve sporcuların eğitmenleri, toplumda sosyal sorumluluk bilinciyle çevre temizliğine dikkati çekmek için benzer faaliyetleri sürdüreceklerini belirtti.