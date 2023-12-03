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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

        AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, inşaatı devam eden Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:04
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun Şehir Hastanesi inşaatını inceledi
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        AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, inşaatı devam eden Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Muş, beraberindeki heyetle Samsun'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Sağlık Bakanlığınca Canik ilçesinde yaptırılan Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş, yüklenici firmanın inşaat çalışmalarında hızla ilerleme kaydettiğini bildirdi.

        Hastanenin alt yapısıyla 900 yatak kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Muş, "Şu an yaklaşık 2 bin civarında personelle hastane tamamlanmaya çalışılıyor. Mart ayında açılması ile ilgili bir planlama var. Fakat bunun daha erkene alınması için yüklenici firmayla görüşmelerimiz var. Yüklenici firmayı bu anlamda zorluyoruz." dedi.

        Sağlık İl Müdürlüğünün hastana inşaatı tesliminden sonra hasta kabulü öncesi bir takım test çalışmaları yapacağını ifade eden Muş, "Mart öncesi amacımız burada hasta kabulüne başlamak, tüm gayret bu yönde. Ama tamamen tam kapasiteye inşallah haziran ayı içerisinde hastane hizmet vermeye başlar. Mart ayı içerisinde de planlamamız hasta kabulü poliklinik, acil hizmeti vermeye başlaması yönünde. Hastanenin herhangi bir ödeme sorunu yok, bütçesinde herhangi bir problem bulunmuyor. Hak edişinde herhangi bir problem yaşanmıyor. Dolayısıyla firma sadece tedariklerini sağlayıp sadece işi bitirmeye odaklanmış vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

        Samsun'un sağlık alanında önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

        "Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı planlamalara göre, bu hastanemiz bitecek. Tekkeköy Devlet Hastanesi'ni bitirmeye çalışıyoruz. Onu da gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Atakum'da bir devlet hastanesi yapımıyla ilgili aralık ayı içerisinde projelerin bitirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında onun ihalesini yapılması için bakanlık büyük bir çaba içerisinde. Bunlar bittikten sonra mevcut hastanelerimizdeki yapım zamanlarına onların inşaat kalitesine göre bir değerlendirme yapıp peyder pey yapı stoğunda çok önceden yapılan eksikleri olanlarında yenilenmesine doğru gidilecek. Bir taraftan da İl Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binası ve halk sağlığı laboratuvarının planlaması yapılıyor. O da Eğitim Araştırma Hastanesinin yanında yapılacak. Sonraki gündemimiz de Gazi Devlet Hastanesinin yeniden yapılması söz konusu."

        Muş, Samsun'un sağlık alt yapısının güçlü olması nedeniyle bölgeden ve yurt dışından hasta çektiğini belirterek, "Bu yatırımlarla beraber farklı bir seviyeye burası çıkmış olacak. " ifadelerini kullandı.

        Muş'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, önceki dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, kurum müdürleri ile ilgililer eşlik etti.

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