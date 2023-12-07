Samsun'da bir araçta radar tespit cihazı bulundu
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Liman Mahallesi'ndeki uygulama sırasında araçlarda arama yaptı.
Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca, bir başka araçta ise 1 gram kenevir tohumu, 2,1 gram esrarlı sigara ve 8,8 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili H.A, B.C. ve Ş.Y. gözaltına alındı.
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