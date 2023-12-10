Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültesi öğrencisi toprağa verildi

İstanbul'da, yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, memleketi Samsun'da defnedildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alper Kaan Er'in cenazesi, İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki babaevine getirildi.

Er'in cenazesi, Kavakpınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Kalaycılar Mahallesi Dikencik Camisi'ne götürüldü.

Alper Kaan Er, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Er'in yakınları, üniversiteden arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Tatil için arkadaşlarıyla gittiği İstanbul'da, kapalı yüzme havuzunda epilepsi nöbetine yakalanarak boğulma tehlikesi geçiren Alper Kaan Er, arkadaşları ve görevlilerce havuzdan çıkarılmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Er, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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