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        Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültesi öğrencisi toprağa verildi

        İstanbul'da, yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, memleketi Samsun'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:04
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        Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültesi öğrencisi toprağa verildi
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        İstanbul'da, yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, memleketi Samsun'da defnedildi.

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alper Kaan Er'in cenazesi, İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki babaevine getirildi.

        Er'in cenazesi, Kavakpınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Kalaycılar Mahallesi Dikencik Camisi'ne götürüldü.

        Alper Kaan Er, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Er'in yakınları, üniversiteden arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

        Tatil için arkadaşlarıyla gittiği İstanbul'da, kapalı yüzme havuzunda epilepsi nöbetine yakalanarak boğulma tehlikesi geçiren Alper Kaan Er, arkadaşları ve görevlilerce havuzdan çıkarılmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Er, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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