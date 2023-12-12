Samsun'da asayiş

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 3 kişi yakaladı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan denetimde, kasten öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman K. yakalandı.

Osman K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları operasyonda 7 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şok asayiş narkotik uygulaması kapsamında gözaltına aldıkları şüphelinin aracında radar tespit cihazı buldu.