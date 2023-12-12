Salıpazarı Belediyesi ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı Salıpazarı Belediyesi ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında toplum yararına çalışma cezası verilen hükümlüler ile ilgili protokol imzalandı.

Salıpazarı Belediyesi ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında toplum yararına çalışma cezası verilen hükümlüler ile ilgili protokol imzalandı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar tarafından imzalanan protokol, kamu yararına çalışma cezası verilen hükümlülerin Belediye birimlerinde çalışarak cezalarını tamamlamasını içeriyor.

Akgül, protokol ile kamu yararına çalışma cezası verilenlerin Belediyenin park, bahçe ve temizlik işleri ile şantiyelerinde çalışacağını belirterek, "Belediye olarak bu vatandaşlarımızın topluma kazandırılmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde çalışacağız." dedi.