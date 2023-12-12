Vezirköprü'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsa K. yönetimindeki 04 AAT 124 plakalı otomobil, Yukarınarlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yasemin K, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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