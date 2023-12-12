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        Vezirköprü'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:44
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        Vezirköprü'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralı
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İsa K. yönetimindeki 04 AAT 124 plakalı otomobil, Yukarınarlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yasemin K, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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