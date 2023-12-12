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        Salıpazarı'nda merdivenlerden düşen kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:10
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        Salıpazarı'nda merdivenlerden düşen kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne gelen Ali Kara, merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, buradaki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kara'nın kaburgasında kırık olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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