Asarcık'ta gastronomi turizmi değerlendirildi
Samsun'un Asarcık ilçesinde gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Asarcık Kaymakamlığındaki toplantıya Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Asarcık Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda, ilçede gastronomi turizmi açısından öne çıkan yemeklerin tanıtımı ile ilgili yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.
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