Samsun'da çiftçilere yüzde 80'i hibe olmak üzere 5 bin ceviz fidanı dağıtıldı Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde 50 üreticiye yüzde 80'i hibe olmak üzere 5 bin ceviz fidanı verildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde 50 üreticiye yüzde 80'i hibe olmak üzere 5 bin ceviz fidanı verildi.

"Meyveciliği ve Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 5 bin ceviz fidanı ve ekipmanları, Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin gelirini artırmak için alternatif üretim yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ceviz fidanlarının DOKAP desteğiyle alındığını aktaran Sağlam, "Buğday tarımı yapılan ancak eğim ve arazi büyüklüğü itibarıyla makineli tarıma uygun olmayan, ortalama buğday verimi düşük, rakım, yağış ve iklim yönüyle ekonomik olarak ceviz üretimi yapılabilecek alanları belirledik. Özellikle şehir merkezlerine uzak alanlarda geleneksel alışkanlıkları ile tarımsal üretim yapan bu üreticileri ceviz yetiştiriciliğine teşvik etmek, gelir ve kazancını artırmak, tarımsal üretim alanlarını daha rantabl değerlendirmek amaçlanmıştır." dedi.

Samsun'da 16 bin 284 dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapıldığını bildiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Samsun ve ilçelerinde ceviz tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerinin modern sulamalı ceviz bahçesi tesisi kurması sağlanacak. Proje ile 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, İlkadım, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Canik, Yakakent ve Havza'da 50 üreticiye 5'er dekarda olmak üzere toplam 250 dekar ceviz bahçesi tesisi kurulacak. Bu kapsamda üreticilere 5 bin ceviz fidanı, 10 tonluk 50 sulama tankı, 5 bin metre ana boru, 40 bin metre deliksiz sulama borusu, 40 bin metre damla sulama borusu teslim edildi. 1 milyon 794 bin 120 lira proje tutarının yüzde 80'i, yani 1 milyon 435 bin 296 lirası DOKAP, yüzde 20'si, yani 358 bin 824 lirası ise üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır."

Sağlam, kurulacak ceviz bahçelerinde üreticilerin teknik personel tarafından eğitileceğini, yüksek katma değerli ürün elde edilmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.