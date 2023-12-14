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        Samsun'da cerrahi maskeyle kuyumcudan hırsızlık yapan kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kuyumcudan cerrahi maskeyle altın çalan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:32
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        Samsun'da cerrahi maskeyle kuyumcudan hırsızlık yapan kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kuyumcudan cerrahi maskeyle altın çalan kişi yakalandı.

        Tekkeköy'de bir kuyumcuya yüzündeki cerrahi maske ile girip müşteri gibi davranarak bilezik ve külçe altınlara bakmak istediğini söyleyen A.K. (28), baktığı külçe altın ve bilezikleri bir anda alıp koşarak kuyumcudan kaçtı.

        İş yeri sahibinin arkasından koşup yakalayamadığı hırsızın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.

        Takibe alınan şüpheli bir süre sonra çaldığı 250 gram altınla, saklandığı Atakum Körfez Mahallesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan A.K, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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