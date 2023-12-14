Alaçam'da Filistin'e destek için kermes düzenlenecek

Samsun'un Alaçam ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlenecek.

Kermes, Şehit Kadir Kara İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 20 Aralık Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Okul müdürü Nurcan Bolat, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivil, hasta, yaşlı, çocuk, kadın fark etmeksizin toplumun her kesimini hedef alarak katliam yaptığına işaret ederek, "Bu katliama dikkati çekmek ve yardımda bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip kermes düzenleme kararı aldık. Kermese tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.