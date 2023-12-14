Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yakakent'te öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Erdoğan Cebeci İlkokulu öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

        Okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı.

        Minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlatan çalışmalarını sergiledi.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Y. Alper Aksu, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Murat Tan, siyasi partilerin ilçe başkanları ile veliler katıldı.

        Program sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, öğrencilere hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı
        Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı
        'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyede
        'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyede
        Alaçam'da Filistin'e destek için kermes düzenlenecek
        Alaçam'da Filistin'e destek için kermes düzenlenecek
        Samsun'da cerrahi maskeyle kuyumcudan hırsızlık yapan kişi yakalandı
        Samsun'da cerrahi maskeyle kuyumcudan hırsızlık yapan kişi yakalandı
        Kasten öldürme suçundan 23 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        Kasten öldürme suçundan 23 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        Samsun'da Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında okullarda eğitim ça...
        Samsun'da Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında okullarda eğitim ça...