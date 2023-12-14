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        Samsun Valisi Tavlı Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Samsun'un Alaçam ilçesine TOGG ile gelen Vali Tavlı, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:09
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        Samsun Valisi Tavlı Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Samsun'un Alaçam ilçesine TOGG ile gelen Vali Tavlı, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kaymakamı Fatih Kayabaş’ı makamında ziyaret ederek, kurum amirleri ile yapılan toplantıya başkanlık edip ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Tavlı, ardından Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alaçam Ziraat Odası, Şoförler Odası ve Alaçam Belediyesine gidip Mübadele Müzesi'ni gezdi.

        Tavlı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın ailesini de ziyaret ederek sohbet etti.

        Tavlı’ya ziyaretlerinde Kaymakam Kayabaş, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez ile siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

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