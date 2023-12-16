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        Terme'de uygulamalarda 4 sürücüye idari para cezası uygulandı

        Samsun'un Terme ilçesinde 4 sürücüye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:53
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        Terme'de uygulamalarda 4 sürücüye idari para cezası uygulandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde 4 sürücüye idari para cezası verildi.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulama kapsamında 527 kişi, 287 araç sorgulandı.

        Ulgulamada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 56 fişek, 15 kartuş, 1,16 gram esrar ele geçirildi, aranan 2 kişi yakalandı.

        Trafik yönünden 4 sürücüye de toplam 95 bin 105 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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