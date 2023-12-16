Terme'de uygulamalarda 4 sürücüye idari para cezası uygulandı

Samsun'un Terme ilçesinde 4 sürücüye idari para cezası verildi.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulama kapsamında 527 kişi, 287 araç sorgulandı.

Ulgulamada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 56 fişek, 15 kartuş, 1,16 gram esrar ele geçirildi, aranan 2 kişi yakalandı.

Trafik yönünden 4 sürücüye de toplam 95 bin 105 lira idari para cezası uygulandı.

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