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        Samsun'da yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye 66 bin 575 lira ceza uygulandı

        Samsun'un Terme ilçesi açıklarında denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:58
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        Samsun'da yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye 66 bin 575 lira ceza uygulandı
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        Samsun'un Terme ilçesi açıklarında denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'in 3 mil açığında avcılık yapan 11 metre uzunluğundaki teknede kontrol yaptı.

        Teknenin içindeki gizli bölümde 20 kasa mezgit ve barbunya bulan ekipler, 12 metre altındaki teknelerin dip trolü kullanarak avlanmasının yasak olması nedeniyle teknedeki 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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