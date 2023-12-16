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        Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Başkanlığına yeniden Yaşar Kurt seçildi

        Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:00
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        Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Başkanlığına yeniden Yaşar Kurt seçildi
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        Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi yapıldı.

        Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda yapılan kongrede, faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasının ardından seçime geçildi.

        Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Yaşar Kurt, kullanılan 52 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

        Kongreye Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Kemal Kumbasar, İYİ Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Şakir Şahin, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sabiha Tırık ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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