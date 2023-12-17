Salıpazarı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Salıpazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası Güzelvatan Mahallesi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Esatçiftliği, Tahnal, Karayonca ve Gökçebaşı mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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