Samsun'da okulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.

Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.

Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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