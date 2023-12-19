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        Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:02
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        Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan "şok" uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 82 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Uygulamada 1 aranan kişi de yakalandı.

        Öte yandan bir sürücüye 1675 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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