Havza'da okullar arası futsal turnuvası düzenlendi

Okullar Arası Güney Bölgesi Havza Birinciliği Yıldız Kız ve Erkekler Futsal Müsabakaları gerçekleştirildi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Havza Sportif Müsabakalar Bölge Koordinatörlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlen turnuva, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvada hem yıldız kızlarda hem de yıldız erkeklerde Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Orta Okulu birinci olarak, Havza'yı temsil etme hakkını kazandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan ve Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt tarafından verildi.

Uzun, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize de teşekkür ederim. Uzun bir maç trafiğinin ardından okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı. Birinci olan takımlarımız, ilde düzenlenecek müsabakalar için güney bölgesinde düzenlenecek Havza, Vezirköprü, Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinin ilçe birincileri ile yapılacak müsabakalarda ilçemizi temsil edecek." dedi.