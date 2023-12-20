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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:37
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Vezirköprü Durağan kara yolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde Cenk Sefa Akpınar (20) idaresindeki 55 FM 093 plakalı otomobil kontrol çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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