Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Vezirköprü Durağan kara yolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde Cenk Sefa Akpınar (20) idaresindeki 55 FM 093 plakalı otomobil kontrol çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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