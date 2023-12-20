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        Asarcık'ta Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:21
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        Asarcık'ta Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Diyanet-Sen Asarcık İlçe Başkanlığınca, "Gazze'nin çığlığını duy susma" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Asarcık Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

        Burada yapılan basın açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombaladığı belirtilerek, "Gözü dönmüş İsrail canavarı cami, okul, hastane ayırmadan her yeri bombalıyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları katlediyorlar. Gazze sadece İsrail'e değil, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya ve bütün şeytani birliğe direniyor. İnsanlık için her yer Filistin, her yer Gazze, her yer Kudüs'tür. Barışı korumakla görevli uluslararası örgütler bu soykırım karşısında üç maymunu oynamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Asarcık Müftüsü Faruk Ana tarafından Gazze'de yaşamını yitirenler için yapılan duanın ardından program sona erdi.

        Yürüyüş ve basın açıklamasına Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
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