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        Samsun'un Alaçam ilçesinde Filistin'e yardım için kermes düzenlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:14
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde Filistin'e yardım için kermes düzenlendi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenlendi.

        Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen kermes, Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

        Kermesin açılışına katılan Kaymakam Fatih Kayabaşı, Filistin ve Gazze'deki insanların, çocukların yaşadığı acıya sessiz kalamayacaklarını vurgulayarak, "Yardım kermesi ile onların yanında olmak, bir nebze de olsa yardım edebilmek adına emeği geçen, duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Kermesten elde edilecek gelir, Gazze yararına bağışlanacak.

        Kermesin açılışına Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

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