BAL 12. Grup'ta Alaçamspor, sahasında Türk Metal 1963'ü 1-0 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 10. hafta müsabakasında Alaçamspor, sahasında Türk Metal 1963'ü 1-0 mağlup etti.

Alaçam Şahir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor, lider Türk Metal 1963'ü ağırladı.

Ev sahibi ekip, 79. dakikada Kazım Sayyar'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Alaçamspor, puanını 15'e yükseltti, Türk Metal 1963 ise 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin 11. haftasında 24 Aralık Pazar günü Alaçamspor, Bartınspor'a konuk olacak, Türk Metal 1963 ise evinde Suluova Sebatspor'u konuk edecek.

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