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        Terme Galericiler Sitesi'nin inşası için çalışmalarda sona gelindi

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede galerici esnafına yönelik hazırlanan Galericiler Sitesi'nin bir ay içinde temelinin atılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:53 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:55
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        Terme Galericiler Sitesi'nin inşası için çalışmalarda sona gelindi
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        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede galerici esnafına yönelik hazırlanan Galericiler Sitesi'nin bir ay içinde temelinin atılacağını bildirdi.

        Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Galericiler Sitesi arazisinin imar planının Terme Belediye Meclisinden oy birliği ile geçtiğini belirtti.

        Galericiler Sitesi'nin ilçenin ekonomik gelişiminde yeni bir sayfa açacağına işaret eden Kılıç, "Türkiye'nin minibüs piyasasına yön veren ilçemiz, artık Galericiler Sitesi'ne kavuşacak. Bu proje, hem yerel ekonomimizi güçlendirecek hem de ulusal düzeyde ilçemizin vitrini olacak." ifadesini kullandı.

        Galerici esnafının bugüne kadar uygun olmayan şartlarda büyük hizmetler verdiğini, bir araya geldiklerinde Terme'ye yakışır galericiler sitesi oluşturulması için harekete geçmeye karar verdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Galericiler Sitesi olarak belirlenen alanı tarım dışına çıkarmak için yoğun çaba harcadık. Önceki dönem Ticaret Bakanımız, şimdiki Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'un sonsuz desteğiyle ve genel başkan yardımcılarımızın, vekillerimizin, il başkanımızın destekleriyle sorunu çözdük. Projenin uygulama süreci başladı. Hem nazım imar planını hem de uygulama imar planını hem Büyükşehir Belediye Meclisimizin hem de Terme Belediye Meclisimizin onayından geçirdik, şu an askıda. İnşallah bir ay içinde projeye ilk kazma vurulur."

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