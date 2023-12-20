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        Samsun'da araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:42
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        Samsun'da araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, narkotik ve asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

        Araçta, bir miktar uyuşturucu madde, cam pipo, tütün sarma kağıdı ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

        2 kişi gözaltına alındı, ruhsat sahibine 8 bin 190 lira trafik cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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