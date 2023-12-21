Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Yenimahalle Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 56 sentetik ecza hap, 9,17 gram metamfetamin ve 0,73 gram esrar ele geçirildi.

Zanlı, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

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