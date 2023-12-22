Alaçam ilçesinde floor curling turnuvası düzenlendi
Floor Curling Tanıtım Günleri kapsamında Samsun'un Alaçam ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Floor Curling Tanıtım Günleri kapsamında Samsun'un Alaçam ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen floor curling etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi.
Tanıtımın ardından turnuva düzenlendi. İlçede ilk kez yapılan floor curling turnuvasında eğlenceli vakit geçiren öğrencilere turnuva sonunda madalya verildi.
Programa Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Olgay İnci katıldı.
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