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        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çalan şüpheli saklandığı yerde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:48
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        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çalan şüpheli saklandığı yerde yakalandı.

        Y.T, kendisine ait ikametinin önünde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Alaçam ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

        Hırsızlık şüphelisi S.A, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

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