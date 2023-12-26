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        Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Terme ve Salıpazarı ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinin su sorunun çözümü için yapılan Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:41
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        Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Terme ve Salıpazarı ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinin su sorunun çözümü için yapılan Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki 19 mahallenin su sorununu çözecek tesisin elektrik ve mekanik sistem kurulumuna başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kırsal kesimlerde yaşayanların içme suyu sorunlarını çözerek memba kalitesinde kesintisiz su sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Bugüne kadar gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmalarıyla 448 mahallenin temiz suya kavuşturulduğunu, kalan 79 mahalle ile de suyun buluşturulması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Demir, "Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Örencik, Kervansaray, Ambartepe, Kocamanbaşı, Oğuzşu, Kazımkarabekirpaşa, Bazlamaç, Akçaykaracalı, Akçagün, Mescitli ve Güzelvatan ile Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören, Suluca, Cevizli, Kızılot, Yeşilköy, Yenidoğan ve Sarıhasan mahallelerine su temini için çalışmalar devam ediyor. SASKİ, Kızlar Çayı'ndan temin edilerek günde 4 bin 320 metreküp suyun arıtılacağı tesisin inşaatının yüzde 90'ını tamamladı, mekanik ve elektrik sistemlerin kurulumuna geçiliyor." ifadesini kullandı.

        Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Demir, "Coğrafi anlamda zor ve yüksek bir bölgede bu tesisi inşa ediyoruz. Su problemi yaşayan tek bir mahalle bile kalmaması için yatırımlarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

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