Yakakent'te Filistin'e destek için hayır çarşısı düzenlenecek

Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlenecek.

Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda Yakakent Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinatörlüğünde çarşı, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek.

"Kalbimiz Gazze için atıyor" başlığı altında düzenlenecek çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

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