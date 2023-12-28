Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yakakent'te Filistin'e destek için hayır çarşısı düzenlenecek

        Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te Filistin'e destek için hayır çarşısı düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlenecek.

        Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda Yakakent Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinatörlüğünde çarşı, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek.

        "Kalbimiz Gazze için atıyor" başlığı altında düzenlenecek çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da otobüs, direk ile ağaca çarptı; 2 yaralı
        Samsun'da otobüs, direk ile ağaca çarptı; 2 yaralı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı
        Otomobil, bisiklete çarptı; işe giderken öldü
        Otomobil, bisiklete çarptı; işe giderken öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı ve oğlu yaşamını yiti...
        GÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı ve oğlu yaşamını yiti...
        Samsun'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı