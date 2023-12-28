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        Yakakent Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

        Yakakent Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:40
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        Yakakent Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
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        Yakakent Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaaba-Uzunkız, Kozköy sahil yolu, Kozköy Mahallesi Aşağı Sokak'ta zemin ve standart yol iyileştirme, yol genişletme ve kanal açma çalışmaları yapıyor.

        Vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için Belediye ekiplerinin çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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