Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı Samsun'un Alaçam ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekiplerin araçta ve içinde bulunanların üzerinde yaptığı aramada, esrar ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili M.C. ile R.N.Ö'yü gözaltına aldı.