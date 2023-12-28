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        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:40
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        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Ekiplerin araçta ve içinde bulunanların üzerinde yaptığı aramada, esrar ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Polis, olayla ilgili M.C. ile R.N.Ö'yü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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