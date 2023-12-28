Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 10 bin 600 makaron, 4 kilo 250 kıyılmış tütün ve 51 bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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