Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 10 bin 600 makaron, 4 kilo 250 kıyılmış tütün ve 51 bıçak ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Sakarya'daki kazanın şifreleri
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Türkiye´nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var
        Bakan Tunç: Türkiye´nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var
        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, OMÜ'yü ziyaret etti
        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, OMÜ'yü ziyaret etti
        Adalet Bakanı Tunç, Samsun Adli Tıp Kurumu hizmet binasının temel atma töre...
        Adalet Bakanı Tunç, Samsun Adli Tıp Kurumu hizmet binasının temel atma töre...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetişti...
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetişti...
        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı