Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Aramada 1478 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, tüfek ile fişekler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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