Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İlçe Emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, Karşıyaka Mahallesi'nde E.A, A.S. ile A.G'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 47,65 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi ile amaç dışı kesici alet ele geçirildi.

Ekipler 3 zanlıyı gözaltına aldı.