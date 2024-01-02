Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sesli ve ışıklı cihaz tespit edilen araç sahibine ceza verildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz bulunan aracın sahibine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sesli ve ışıklı cihaz tespit edilen araç sahibine ceza verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz bulunan aracın sahibine cezai işlem uygulandı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan bir araçta mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edildi.

        Ekipler, araç sahibine cezai işlem uyguladı, cihaz ise söktürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Otomobil refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Samsun'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi kurduğu parke taşı fabrikasıyla 32 milyon lira...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi kurduğu parke taşı fabrikasıyla 32 milyon lira...
        Bafra'da Mekke'nin Fethi'nin 1394. yılı dualarla kutlandı
        Bafra'da Mekke'nin Fethi'nin 1394. yılı dualarla kutlandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı