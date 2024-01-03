OKA desteğiyle kurulan 20 milyon liralık Terme Ortak Kullanım Tesisi tamamlandı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında yapılan "Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi"nde atölye kurulum çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında yapılan "Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi"nde atölye kurulum çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

OKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Terme Belediyesi ve Terme Birlik Makine AŞ iş birliğiyle yürütülen, Orta Karadeniz bölgesinden Samsun'un dahil olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan CMDP ile bölgesel çekim merkezi niteliğine haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda destek alan ve Ajans koordinasyonunda makine ekipman tedarik süreçleri tamamlanan Terme Ortak Kullanım Tesisi, yakın zamanda faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

CMDP kapsamında 9,8 milyon lira hibe desteği alan Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile Terme ilçesinde eş finansmanla 20 milyon liraya yakın yatırım, hayata geçiriliyor. Yatırım ile hem Terme'ye hem de bölge ve çevre illere metal işleme alanında hizmet verilecek.

Terme ilçesinde tarım makineleri, motorlu kara araçları, römork ve çekici imalatı yapan küçük işletmelere metal işleme ve tasarım alanında hizmet vermek amacıyla kurulan atölye, aynı zamanda işletmeleri tek çatı altında toplayarak imalatçılara katma değerli ürün üretebilme, aynı standartta imalat yapma ve ihracat taleplerine cevap verebilme imkanı sağlayacak.

Terme Sanayi Sitesi içindeki 900 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alanda hizmet verecek olan tesis, tarım makineleri alanında üretim yapan imalatçıların ortaklığıyla kurulan Terme Birlik Makine AŞ tarafından işletilecek.

Atölyede 6 teknik personel istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak tanıtım çalışmaları ile atölye bilinirliğinin, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması hedefleniyor.