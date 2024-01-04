Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde silah ve silah malzemesi ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, kahvehanede oyun oynayan N.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde bıçak ele geçirilirken, evinde yapılan aramada zulalanmış halde 2 ruhsatsız tabanca, 4 sustalı bıçak ile 101 tabanca ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.