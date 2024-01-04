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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde silah ve silah malzemesi ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:57
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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde silah ve silah malzemesi ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, kahvehanede oyun oynayan N.Ş'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin üzerinde bıçak ele geçirilirken, evinde yapılan aramada zulalanmış halde 2 ruhsatsız tabanca, 4 sustalı bıçak ile 101 tabanca ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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