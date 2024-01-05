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        Terme'de Gazze'deki katliamı anlatan resim sergisi açıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:11
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        Terme'de Gazze'deki katliamı anlatan resim sergisi açıldı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

        Filistin'de yaşanan katliamı anlatmak amacıyla Terme Sivil Toplum Platformu tarafından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda resim sergisi düzenlendi.

        Sergide, Gazzeli çocukların resimleri ile yine resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümü bulunuyor.

        Terme İHH Başkanı İsa Şahin, yaklaşık üç aydır Filistin ve Gazze'de devam eden katliamı sergilediklerini belirterek, "Katliamda öldürülen, şehit edilen bebeklerimizin ve vatandaşların temsili olarak eşyalarını oluşturduğumuz tablo ile sergiliyoruz. 10 binden fazla bebek, 50 binden fazla insan katledildi. Amacımız, insanlarımızın duyarlılığını artırmak. Bu programda tepkilerimizi dile getiriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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