Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yaya devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli hareketler sergileyen L.S. ile H.K. isimli kadın şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Zanlıların üzerinde 6 sentetik ecza hapı, 4,09 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.